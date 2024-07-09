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Общество

Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку «мясной клей»

Генпрокуратуру просят изъять из продажи запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ). С таким обращением в ведомство обратился глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов в связи с участившимися случаями продажи такой продукции, пишет газета «Известия».

«С введением моратория возможности органов надзора пресекать обращение и применение данной добавки существенно ограничились. Как результат — практика распространения на рынке и добавления в пищевые продукты запрещенного фермента стала почти повсеместной и нескрываемой. С апреля 2022-го по май 2024-го Россельхознадзор и Роспотребнадзор уличили в его применении более полусотни изготовителей мясомолочной продукции (в том числе ранее привлекавшихся за это к ответственности)», — пояснил глава ОПИ, зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов.

По его словам, с каждым годом такие предостережения выносятся чаще, однако это не меняет ситуацию к лучшему. «В настоящее время «мясной клей» предлагают к приобретению оптом и в розницу десятки различных фирм и интернет-ресурсов. Причем розничная продажа добавки не менее опасна, чем оптовая. В домашних условиях, особенно при отсутствии специальных навыков, вероятность чрезмерного добавления фермента и недостаточной термической обработки пищи увеличивается, что повышает риски тяжелых последствий для здоровья. Поскольку в иных, кроме кулинарных, целях этот препарат неприменим, его бесконтрольная продажа неоправданна и, по сути, равнозначна свободному обороту сильнодействующих веществ», — подчеркнул Павлов.

В обращении в Генпрокуратуру глава ОПИ сообщил: не только научно, но и юридически доказано, что потребление пищевой продукции, в которой присутствует этот компонент, представляет непосредственную угрозу здоровью человека. Общественник отметил, что до введения моратория на проверки факты производства пищевых продуктов с добавлением мТГ влекли для изготовителей административную ответственность по статье 14.43 КоАП РФ (включая части 2 и 3). Он просит ведомство изъять товар из оборота.

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