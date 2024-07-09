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Общество

Продажи кваса в России резко выросли

С 27 мая по 23 июня 2024 года продажи кваса в российских розничных сетях выросли на 31,4 процента в физическом выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го. О резком росте спроса граждан на этот напиток сообщает газета «Коммерсантъ».

Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с установлением жаркой погоды в центральных и южных регионах России. На этом фоне выросли продажи не только кваса, но и мороженого (плюс 25,1 процента). Кроме того, за данный период времени в стране увеличился спрос на воду (плюс 28,1 процента), холодный чай и энергетики (плюс 18 процентов) и газированные напитки (плюс 8,5 процента).

В сегменте алкогольной продукции заметный рост продемонстрировали продажи сидра (плюс 15,3 процента) и пива (плюс 8,9 процента). Продажи соков в стране в июне-июле, согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), увеличились на 3 процента. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также объяснил рост спроса на охлаждающие напитки погодными условиями. Напитки и мороженое крайне чувствительны к погоде, отметил он.

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