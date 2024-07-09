Псковские ремесленники представили свои изделия на международном фестивале
Ремесленная делегация Псковской области представила свои изделия на международном фестивале «Купалье – Александрия собирает друзей», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
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Фото: комитет по культуре Псковской области
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Фото: комитет по культуре Псковской области
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Фото: комитет по культуре Псковской области
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Фото: комитет по культуре Псковской области
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Фото: комитет по культуре Псковской области
Фестиваль прошёл 6 июля в Могилёвской области (Белоруссия).
Псковскую область представляли Борис Милов (кузнечное ремесло), Владислав Семёнов (кубовая набойка), Вера Максимова (авторская керамика), Любовь Злобина (авторская керамика) и Лариса Танцерева (текстиль и лоскутное шитьё).
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