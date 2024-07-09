Псковские ремесленники представили свои изделия на международном фестивале

09:51, 09 июля 2024, ПАИ

Ремесленная делегация Псковской области представила свои изделия на международном фестивале «Купалье – Александрия собирает друзей», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области









Фестиваль прошёл 6 июля в Могилёвской области (Белоруссия).

Псковскую область представляли Борис Милов (кузнечное ремесло), Владислав Семёнов (кубовая набойка), Вера Максимова (авторская керамика), Любовь Злобина (авторская керамика) и Лариса Танцерева (текстиль и лоскутное шитьё).