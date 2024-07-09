Бывшего узника фашистских концлагерей из Пскова поздравили с 90-летием

10:08, 09 июля 2024, ПАИ

Бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Раису Маркову поздравил с 90-летием депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Юбилярше вручили благодарственное письмо и цветы. Раиса Маркова является вдовой почётного гражданина Пскова, участника Великой Отечественной войны Николая Деревченко. Мемориальная доска Деревченко установлена на доме на улице Гоголя, 5 в Пскове.