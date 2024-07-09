Учёные вывели мышь с человеческим иммунитетом

11:00, 09 июля 2024, ПАИ

Мышь с человеческим иммунитетом вывели учёные из Техасского университета в Сан-Антонио. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Immunology (NatImmun), пишет «Газета.ру».

Исследователи использовали мышей-мутантов с иммунодефицитом, которым ввели стволовые клетки человека. После успешного приживления трансплантата грызунов обработали гормоном эстрогена для увеличения выживаемости человеческих клеток.

Получившимся мышам дали название TruHuX или THX, что означает «истинно человеческие». У животных развитая и полностью функциональная иммунная система человека, в том числе лимфатические узлы, зародышевые центры и эпителиальные клетки. После вакцинации мыши способны производить зрелые нейтрализующие антитела к бактериям сальмонеллам и вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

Учёные утверждают, что эти выведенные мыши могут быть использованы для разработки иммунотерапевтических средств, включая вакцины и ингибиторы контрольных точек рака.