Псковские компании могут принять участие в конкурсе лучших практик BRICS Solutions Awards

10:53, 09 июля 2024, ПАИ

Псковские компании могут принять участие в конкурсе лучших практик BRICS Solutions Awards, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Международный конкурс лучших практик BRICS Solutions Awards в рамках года председательства России в БРИКС проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с платформой «Национальная технологическая инициатива» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Цель конкурса – развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание, совершенствование и внедрение новых технологий, опирающихся на уникальные потребности и возможности стран БРИКС, а также формирование пула практик.

Проекты принимаются в восьми номинациях:

- «Технологии связи, неба и космоса»;

- «Искусственный интеллект и цифровые сервисы»;

- «Биотех и здоровье страны»;

- «Климатические и экологические технологии»;

- «Новая промышленность и энергетика»;

- «Когнитивные технологии и креативная экономика»;

- «Компетенции и развитие кадров»;

- «Платформы и сквозные решения для общественного управления».

К участию приглашаются коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств - участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, каждый может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях до 31 июля на сайте.