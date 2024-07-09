Псковские компании могут принять участие в конкурсе лучших практик BRICS Solutions Awards
Псковские компании могут принять участие в конкурсе лучших практик BRICS Solutions Awards, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Международный конкурс лучших практик BRICS Solutions Awards в рамках года председательства России в БРИКС проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с платформой «Национальная технологическая инициатива» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Цель конкурса – развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание, совершенствование и внедрение новых технологий, опирающихся на уникальные потребности и возможности стран БРИКС, а также формирование пула практик.
Проекты принимаются в восьми номинациях:
- «Технологии связи, неба и космоса»;
- «Искусственный интеллект и цифровые сервисы»;
- «Биотех и здоровье страны»;
- «Климатические и экологические технологии»;
- «Новая промышленность и энергетика»;
- «Когнитивные технологии и креативная экономика»;
- «Компетенции и развитие кадров»;
- «Платформы и сквозные решения для общественного управления».
К участию приглашаются коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств - участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, каждый может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях до 31 июля на сайте.
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