25% руководителей компаний из Пскова считают, что брюнетки работают эффективнее

11:16, 09 июля 2024, ПАИ

25% руководителей компаний из Пскова считают, что брюнетки работают эффективнее, сообщает сервис SuperJob.

По их мнению, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, у которых другой цвет волос. 14% мужчин-начальников убеждены в особой работоспособности блондинок и только 7% считают, что лучшие сотрудницы - рыжие. 50% руководителей затруднились с оценками: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»

Псковичи, которые работают под началом женщин, рассказали, что среди них преобладают брюнетки: об этом сообщил 40% респондентов, в 32% случаев начальница блондинка, в 6% — рыжая.