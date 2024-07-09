Помогающие справиться с гипертонией продукты назвали россиянам
Людям, страдающим гипертонией, нужно следить за свои рационом, потому что пищевые привычки помогают легче контролировать заболевание, пишет «Доктор Питер».
Стоит включить в свой рацион следующие продукты: зелёные листовые овощи, ягоды, гранат, чеснок, жирную рыбу, оливковое масло, свёклу, необработанную овсянку, натуральный йогурт, семечки без соли и масла (тыквенные, чиа, лён, подсолнечник) – сырые или подсушенные в духовке или на сковороде, бобы и чёрный шоколад.
Помимо этого, гипертоникам важна физическая активность – плавание, интенсивная ходьба или езда на велосипеде.
Ранее кардиолог назвала самую полезную для сосудов ягоду.
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