Помогающие справиться с гипертонией продукты назвали россиянам

11:35, 09 июля 2024, ПАИ

Людям, страдающим гипертонией, нужно следить за свои рационом, потому что пищевые привычки помогают легче контролировать заболевание, пишет «Доктор Питер».

Стоит включить в свой рацион следующие продукты: зелёные листовые овощи, ягоды, гранат, чеснок, жирную рыбу, оливковое масло, свёклу, необработанную овсянку, натуральный йогурт, семечки без соли и масла (тыквенные, чиа, лён, подсолнечник) – сырые или подсушенные в духовке или на сковороде, бобы и чёрный шоколад.

Помимо этого, гипертоникам важна физическая активность – плавание, интенсивная ходьба или езда на велосипеде.

Ранее кардиолог назвала самую полезную для сосудов ягоду.