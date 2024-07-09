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Экономика

Андрей Михеев на «Иннопроме» рассказал об импортозамещении в химпроизводстве Псковской области

Развитие в Псковской области технологий импортозамещения в химпроизводстве представил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на промвыставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Михеев рассказал, что в области реализуется инвестиционный проект «Создание комплекса по производству БОПЭТ пленок, ПЭТФ и ПБТ гранул» якорным резидентом ООО «Титан-Полимер». В ходе первого этапа — производства БОПЭТ-пленки — произведен запуск первой и второй технологических линий, осуществляется выпуск и реализация готовой продукции. Кроме того, в рамках реализации проекта в 2026—2027 годах планируется создать производство ПБТ мощностью 80 тыс. тонн в год, текстильного ПЭТ мощностью до 140 тыс. тонн в год. Эти материалы рассматриваются в рамках различных химических цепочек национального проекта. Причем запуск производства ПБТ позволит закрыть на 100% поставки импорта. В настоящее время производство ПБТ в России отсутствует.

Правительство Псковской области совместно с ГК «Титан» приступило к созданию межотраслевого инновационного инжинирингового центра, целью которого являются научные исследования, разработка и внедрение в производство новых технологий и современной полимерной продукции.

Андрей Михеев также рассказал, что в части обеспечения кадрами правительство Псковской области совместно с ООО «Титан-Полимер» прорабатывает вопрос по созданию научно-образовательного центра мирового уровня, который в связке в инжиниринговым центром может стать точкой роста экономического развития региона, обеспечения конкурентоспособности и поддержки единой цепочки инновационного развития. Заявка на его создание уже подана и находится на рассмотрении в Совете научно-образовательных центров мирового уровня.

«Реализация указанных направлений позволит внести значительный вклад в достижение целей, предусмотренных национальным проектом «Новые материалы и химия», что даст существенный стимул для развития кооперационных связей для таких отраслей, как радио- и микроэлектроника, автомобилестроение, медицинская промышленность, а также будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса», — добавил Андрей Михеев.

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