18 июля во дворе Поганкиных палат споют Dizzy Dutch Duck

11:43, 09 июля 2024, ПАИ

18 июля в 21:00 во дворе Поганкиных палат споёт модерн-джаз-группа Dizzy Dutch Duck, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Это будет второй концерт в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз».

Музыканты представят концерт-рассказ о джазовых стандартах и их авторах «Парли Чаркер».

«Парли Чаркер» – это современное прочтение джазовой музыки 30, 50 и 60-х годов XX века, это альтернативная реальность джазовых стандартов, собирательный образ, ответ на вопрос: «Что было бы, если бы эти музыканты играли эту музыку сегодня?»

Основатель группы Dizzy Dutch Duck (или DDD) – петербургский тромбонист и аранжировщик Антон Боярских.

Купить билет можно здесь.