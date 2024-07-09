Концерт органной музыки «Учителя и ученики: от Баха до Франка» пройдёт в Пскове

12:48, 09 июля 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Учителя и ученики: от Баха до Франка» пройдёт 13 июля в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для гостей выступит лауреат и дипломант международных органных конкурсов Фёдор Морозов (орган).

В концерте прозвучат сольные органные шедевры композиторов XVII–XIX веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, датско-немецкого композитора, скрипача и органиста Николауса Брунса, немецких композиторов-романтиков и органистов XIX века Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и Роберта Шумана и других.

Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.