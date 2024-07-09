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Общество

Завод «Титан-Полимер» увеличил до 50 % долю отечественного сырья в производстве БОПЭТ-пленок

Завод «Титан-Полимер» (входит в группу ГК «Титан») в течение первого полугодия 2024 года нарастил до 50% объёмы использования сырья, произведенного российскими компаниями. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Завод «Титан-Полимер» увеличил до 50 % долю отечественного сырья в производстве БОПЭТ-пленок. Фото: завод «Титан-Полимер»

По итогам шести месяцев 2024 года производство и реализация БОПЭТ-пленок по сравнению со вторым полугодием 2023 года увеличились в три раза.

«В настоящее время завод производит различные виды плёнок – прозрачные, металлизированные, с различным видом химического покрытия. Если в период пусконаладки мы использовали, в основном, гранулят иностранного производства, то сегодня основной объем сырья – это продукция отечественных компаний. Наши производители показали высокое качество, благодаря чему доля российского ПЭТ-гранулята в производстве значительно выросла», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

На втором этапе инвестиционного проекта завода планируется полностью закрыть производственную потребность в ПЭТ-грануляте, подчеркнул он.

«Думаю, со временем на российском рынке произойдёт полное импортозамещение и производители продукции из ПЭТ и ПБТ перейдут на отечественное сырьё», – сказал Кирилл Неретин.

В 2026 году на площадке ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе планируется запустить производство ПЭТ/ПБТ. Реализация этого проекта позволит отечественным компаниям нарастить объемы выпуска в таких отраслях промышленности, как шинный корд, судостроение, авиастроение, автомобилестроение, медицина, микроэлектроника, подчеркнули в компании.

В перспективе завод «Титан-Полимер» станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортно ориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.

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