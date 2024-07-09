Более 700 членов профсоюзов Псковской области отдохнули в санаториях за полгода
Программа оздоровления членов профсоюзов Псковской области продолжается. За первое полугодие 2024 года в профсоюзных санаториях отдохнули и оздоровились 769 членов профсоюзов Псковской области и СЗФО. Наибольшей популярностью пользовался санаторий «Хилово», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Темпы оздоровления не снижаются, услуга востребована. Мы стараемся удерживать стоимость профсоюзной путёвки на максимально низком уровне, чтобы обеспечить возможность оздоровления в профсоюзных санаториях каждому желающему профсоюзному активисту», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что льготное оздоровление пользуется среди членов профсоюзов региона большой популярностью.
По вопросу приобретения профсоюзных путёвок в организации рекомендуют обращаться в отдел реализации Псковского облсовпрофа по телефону (8 8112) 72-82-18.
Реклама. ЛПУ «Санаторий «Хилово». ИНН 6017009683.
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