В июне в Псковской области очищено от мусора 9 км берегов
В июне в Псковской области очищено от мусора 9 км берегов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Собрать удалось более 73 м³ мусора. В экологических мероприятиях приняли участие около 220 человек из 10 муниципальных образований области.
Уборка проходила в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России».
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