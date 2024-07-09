В июне в Псковской области очищено от мусора 9 км берегов

11:58, 09 июля 2024, ПАИ

В июне в Псковской области очищено от мусора 9 км берегов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Собрать удалось более 73 м³ мусора. В экологических мероприятиях приняли участие около 220 человек из 10 муниципальных образований области.

Уборка проходила в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России».