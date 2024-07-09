Псковские футболисты обыграли в финале турнира в Анапе владикавказскую «Аланию»
Псковичи, воспитанники спортшколы по футболу «Стрела» стали победителями турнира Gold Cup, который прошёл в Витязево с 1 по 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе по футболу «Стрела».
Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд 2016 года рождения, в том числе воспитанники «Стрелы» под руководством Антона Логинова.
Псковские футболисты обыграли в полуфинале команду академии имени Александра Апшева из Нальчика, а в основное время финального матча со счётом 6:6 сыграли с «Аланией» из Владикавказа. В серии пенальти воспитанники «Стрелы» оказались сильнее – 3:2.
В индивидуальных номинациях лучшим вратарём турнира признали Германа Филичева, а лучшим игроком соревнований стал Артём Статюк.
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