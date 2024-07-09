Псковские футболисты обыграли в финале турнира в Анапе владикавказскую «Аланию»

12:46, 09 июля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы по футболу «Стрела» стали победителями турнира Gold Cup, который прошёл в Витязево с 1 по 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе по футболу «Стрела».

Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд 2016 года рождения, в том числе воспитанники «Стрелы» под руководством Антона Логинова.

Псковские футболисты обыграли в полуфинале команду академии имени Александра Апшева из Нальчика, а в основное время финального матча со счётом 6:6 сыграли с «Аланией» из Владикавказа. В серии пенальти воспитанники «Стрелы» оказались сильнее – 3:2.

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём турнира признали Германа Филичева, а лучшим игроком соревнований стал Артём Статюк.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».