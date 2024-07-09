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Общество

Центр добровольчества открылся в Бежаницах

Центр добровольчества открылся в Бежаницах во вторник, 9 июля. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

На торжественном открытии присутствовали глава муниципалитета Сергей Михеев, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва и волонтёры.

  • Центр добровольчества открылся в Бежаницах
    Фото: «Сельская новь»
  • Центр добровольчества открылся в Бежаницах
    Фото: «Сельская новь»
  • Центр добровольчества открылся в Бежаницах
    Фото: «Сельская новь»
  • Центр добровольчества открылся в Бежаницах
    Фото: «Сельская новь»
  • Центр добровольчества открылся в Бежаницах
    Фото: «Сельская новь»

«Спасибо за то, что в муниципалитете уделяют большое внимание развитию молодёжи. Сегодня мы открываем Центр добровольчества, важный и нужный. Добровольчество активно развивается. Ребята в Бежаницком районе огромные молодцы. Мы видим плоды вашей работы. Знайте, что ребята из вашего муниципалитета равняются на вас. Уверен, что это место станет центром притяжения молодёжи», – сказал Дмитрий Яковлев.

Алеся Михачёва в свою очередь поблагодарила волонтёров за активную жизненную позицию и участие в проектах, в том числе федерального масштаба. «Мы видим, как вы стараетесь и работаете. Во всех проектах видна ваша вовлеченность и заинтересованность», – подчеркнула она.

Глава муниципалитета Сергей Михеев обратил внимание на то, что открытие центра – значимое событие для района. «Наши ребята активно вовлечены в жизнь муниципалитета. Уверен, что сейчас они начнут делать ещё больше. Приятно, что в нашем районе развивается добровольчество», – заключил он.

Добавим, что ранее Центр добровольчества открыли в Великолукском районе. Такие центры – это площадки, которые объединяют всех волонтёров в муниципальных образованиях области. В них молодёжь занимается организацией своей работы и проводит различные мероприятия.

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