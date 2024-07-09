На арт-экскурсию Михаила Драгунова приглашают псковичей в Пушкинский заповедник

13:32, 09 июля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящие выходные, 13 и 14 июля, можно будет побывать на арт-экскурсии «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть». Разработал и проведёт её Михаил Драгунов, артист театра и кино, актёр петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Литературная программа Михаила Драгунова приурочена к 80-летию со дня освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков 12 июля 1944 года. Для её названия актёр взял кольцевые строки из стихотворения Семёна Гудзенко, русского советского поэта и журналиста, военного корреспондента времён Великой Отечественной: «После марша и ночной атаки / Нашу роту посетила грусть: / Нам под Банской Штявницей словаки / Пушкина читали наизусть».

Маршрут арт-экскурсии проходит по парку мемориального имения «Михайловское» – центральной усадьбы Пушкинского заповедника. В её окрестностях, в знаменитых Михайловских рощах, и по сей день можно увидеть следы окопов и траншей – оборонительных сооружений времён Великой Отечественной.

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» добавили, что в активе Михаила Драгунова уже более десяти арт-экскурсий на темы, связанные с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, его рода и ближайшего окружения, с историей музея-заповедника. Среди них, например, литературно-поэтические программы «Под вашу сень, Михайловские рощи…» (о визитах поэта в его псковское родовое имение в разные периоды его жизни: выпускником-лицеистом в 1817 году, именитым сочинителем в 1835-м или «ссыльным невольником» в 1824-м; по произведениям, написанным в Михайловском), «Я помню чудное мгновенье…» (об Анне Керн и прекрасных обитательницах Тригорского), «Под сенью дедовских лесов…» (о Ганнибалах), «Тебе, певцу, тебе, герою...» (о кумире и адресате стихов Пушкина – Денисе Давыдове, к 240-летию со дня рождения поэта-гусара), многие другие.