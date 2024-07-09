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Происшествия

Псковичка из-за мошенников лишилась квартиры и пяти миллионов рублей

Псковичка под влиянием мошенников лишилась квартиры и пяти миллионов рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мошенники позвонили женщине под видом сотрудников банка. Они сообщили ей, что злоумышленники пытаются списать деньги с её счёта, поэтому ей нужно перевести их на резервный счёт в другом банке. Также неустановленные лица сообщили ей, что мошенники совершают сделку по отчуждению принадлежащей ей квартиры, а чтобы сохранить недвижимость, ей нужно оформить фиктивную сделку по продаже квартиры, обратившись в агентство недвижимости. Мошенники заверили псковичку в том, что впоследствии договор купли-продажи квартиры будет аннулирован.

Женщина сделала всё по инструкции злоумышленников. Когда нашёлся покупатель, она заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи квартиры, право собственности на которую перешло к нему. Вырученные от продажи квартиры деньги она также перечислила по реквизитам, которые ей сообщили неустановленные лица. Через несколько дней мошенники вновь позвонили псковичке и сообщили, что она должна перевести на счёт дополнительные деньги. Она попыталась взять займ, но это действие пресекли её родственники.

В общей сложности на банковские счета неустановленных лиц женщина перечислила более пяти миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, а псковичка признана потерпевшей.

Женщина обратилась в Псковский городской суд с просьбой признать недействительным договор купли-продажи квартиры и возвратить квартиру в её собственность, однако суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований, указав, что все действия по продаже квартиры она совершала самостооятельно и никому не сообщала о том, что с ней связывались неустановленные лица. В материалах дела также отсутствуют доказательства обмана покупателем квартиры.

Псковский областной суд оставил решение Псковского городского суда в силе.

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