Фальшивые рубли нашли в Великих Луках

15:32, 09 июля 2024, ПАИ

Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру нашли в одной из финансовых организаций города 8 июля. По имеющимся сведениям, подделка поступила от одной из жительниц Великих Лук.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела, подчеркнули в УМВД.