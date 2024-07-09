Фальшивые рубли нашли в Великих Луках
Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Купюру нашли в одной из финансовых организаций города 8 июля. По имеющимся сведениям, подделка поступила от одной из жительниц Великих Лук.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела, подчеркнули в УМВД.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 июля 2024
Водитель внедорожника, попавший в ДТП с участием автобуса в Островском районе, скончался в больнице
09 июля 2024
Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения внедорожника и автобуса в Островском районе