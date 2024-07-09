Сотни псковских предпринимателей принимают участие в тренинге по лидерству

16:38, 09 июля 2024, ПАИ

Образовательное мероприятие «Предприниматель сегодня: лидерство и команда» от «Альфа Конфа Практика» проходит в Пскове сегодня, 9 июля. В нём принимают участие сотни псковских бизнесменов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам обратилась его заместитель Нинель Салагаева. Она отметила, что это мероприятие станет отличным поводом поделиться опытом и пообщаться в неформальной обстановке. Нинель Салагаева также поблагодарила команду банка за организацию и проведение мероприятия в Пскове.

В рамках практикума «Предприниматель сегодня: лидерство и команда» перед участниками программы выступят эксперты и практики из Сколково, собственники крупных компаний, тренеры бизнес-школ.

«Мы полностью отказались от теоретических лекций, только реальные кейсы, актуальные знания и тематические разборы», – отметила региональный управляющий банка Ирина Баранова.

Кроме того, начальник управления, директор малого бизнеса банка в Пскове Ольга Баринова подчеркнула, что сейчас главный ресурс – это предприниматели. А самое главное в бизнесе – не бояться расти и развиваться.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководством «Альфа-банка» вопросы сотрудничества.

Напомним, на протяжении многих лет правительство Псковской области плодотворно сотрудничает с банком по многим аспектам. Решаются вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также реализуются различные партнёрские проекты.