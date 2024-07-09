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Общество

Более 10 млн россиян узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены

Продолжается обучение цифровой грамотности для россиян. С 2022 года более 10 млн человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря «Госуслугам», социальным сетям и рекламным материалам, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

Узнать о кибергигиене можно:

– на портале «Кибербезопасность – это просто» на «Госуслугах». Здесь можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности;

– на сайте «КиберЗОЖ» собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Здесь вы узнаете, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию;

– на сайте «Прокачай скилл защиты» в игровой форме рассказывают, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;

– на сайте «Кибербуллинг» молодые люди узнают, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;

– на сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают, какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно не только узнать, но и потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.

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