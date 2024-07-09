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Экономика

Финансовый блок Псковского облсовпрофа принимает участие в семинаре в Москве

Главные бухгалтеры учреждений Псковского облсовпрофа принимают участие в семинаре-совещании «Новое в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, гражданском и бухгалтерском учёте», который проходит с 8 по 12 июля в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Учитывая большое количество изменений в законодательстве и сдаче отчётности, значимость данного мероприятия сложно переоценить», – дали высокую оценку событию участники совещания.

Программа мероприятия включает информирование об изменениях в налоговом законодательстве, подкреплённое практическими примерами финансово-хозяйственной деятельности учреждений, отметили делегаты семинара.

«Профессионализм и постоянное повышение квалификации финансового блока Псковского профобъединения ежегодно обеспечивает стабильный рост финансового результата учреждений профсоюзов, что в свою очередь даёт возможность реализовывать целый спектр социальных программ для членов профсоюзов Псковской области», – прокомментировал работу семинара председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Кроме того, псковская делегация посетила выставку «Россия» на ВДНХ в последний день её работы и побывала на стенде Псковской области. В завершающих мероприятиях выставки принимал участие президент России Владимир Путин.

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