Псковичка завоевала серебро на Кубке России по лёгкой атлетике

17:35, 09 июля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова заняла второе место на Кубке России по лёгкой атлетике в дисциплине «прыжок в высоту». Соревнованиях проходят в Чебоксарах, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковичка показала результат 1,95 метра. Отметим, что такой прыжок Наталье Спиридоновой покорился впервые в нынешнем летнем сезоне. Всего за соревнования местная спортсменка совершила 16 прыжков.

Первое место заняла петербурженка Мария Кочанова, а замкнула тройку лидеров представительница Кемеровской области Полина Парфененко.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».