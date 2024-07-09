В Пыталово вручили орден Мужества дочери погибшего на СВО военнослужащего

17:53, 09 июля 2024, ПАИ

Орден Мужества вручили дочери погибшего на СВО военнослужащего Алексея Богданова Софье Богдановой в Пыталово. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Алексей Богданов с честью выполнил свой воинский долг и погиб от ран, полученных в ходе специальной военной операции, сражаясь за безопасность нашей страны. Администрация Пыталовского муниципального округа всегда будет готова оказать поддержку и помощь Софье», – отметила глава муниципалитета.

Вера Кондратьева вручила орден Мужества совместно с представителем военкомата по Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Александром Александровым.