Четыре человека пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Великих Луках

18:05, 09 июля 2024, ПАИ

Столкновение четырёх автомобилей произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали четыре человека. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.