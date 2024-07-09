Новая техника для вывоза мусора поступает в Псков

18:07, 09 июля 2024, ПАИ

310 тонн мусора вывезли из Пскова и Псковского района за прошедшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Свою работу в регионе закончили коллеги из Москвы. Спасибо большое им, работникам из Смоленской области, а также ППК «РЭО», благодаря которой к нам прибыли на помощь другие субъекты! В общей сложности за всё время московские и смоленские коммунальщики вывезли 745 тонн мусора. Желаю им потом найти время и приехать к нам в гости, чтобы Псковская область запомнилась не только тяжёлым трудом, но и нашими достопримечательностями», – отметил глава региона.

Кроме того, в область прибыла новая техника: здесь приняли семь мусоровозов задней загрузки, два мультилифта, ломовоз, два бункера и 780 контейнеров.

«Машины в плановом порядке после регистрации выйдут на линии», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что «Экопром» лишён статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.