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Общество

«Экопром» лишён статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области

Решением комиссии по лишению юридического лица статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области «Экопром» лишён своего статуса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Временным оператором становится областная компания «Экогрупп».

«Ближайшие два месяца будем насыщать её кадрами и техникой. Рассчитываем, что к концу августа её парк составит 72 единицы техники, чего хватит для покрытия всей области», – отметил губернатор.

Прямо сейчас компания набирает рабочий коллектив, уточнил Михаил Ведерников. В частности, необходимы водители мусоровозов (зарплата 100 тысяч рублей, требуется водительское удостоверение категории С со стажем от года), подсобные рабочие (60 тысяч рублей), менеджеры по логистике (50 тысяч рублей) и диспетчеры автомобильного транспорта с опытом работы (48 тысяч рублей). Телефон для связи 29-18-71.

«На период перехода, пока новый регоператор закупает новую технику и принимает кадры, будем пользоваться услугами действующих предприятий. Потом выходим на самообеспечение», – написал Михаил Ведерников.

Напомним, что в отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

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