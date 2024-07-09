Великолучанка осуждена за оскорбление двоих представителей власти

18:13, 09 июля 2024, ПАИ

Обвинительный приговор вынесен 54-летней жительнице Великих Лук, которая публично оскорбила двоих представителей власти, а к одному из них применила насилие. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в апреле 2024 года ранее не судимая великолучанка при документировании сотрудниками полиции совершённого ею административного правонарушения высказала в адрес сотрудников полиции грубые нецензурные ругательства, унижающие их честь и достоинство, после чего нанесла одному из них не менее двух ударов в область головы, причинив телесные повреждения. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимая свою вину в инкриминируемом преступлении признала, в содеянном раскаялась, что судом было признано в качестве смягчающих обстоятельств.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 319, 319, частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно.