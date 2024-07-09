У россиян появится возможность заключать брак без предъявления документов в ЗАГС

21:08, 09 июля 2024, ПАИ

Правительство РФ поручило разработать сервис, который даст возможность гражданам России заключать браки по биометрии без обращения в ЗАГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Таким образом, россияне смогут выбрать более удобный для них способ получения услуги: либо непосредственно подать документы в органы ЗАГС, либо предоставить данные при помощи биометрии.

Разработкой нового сервиса займутся Минюст совместно с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий.

С помощью сервиса у россиян появится возможность заключать брак, устанавливать отцовство, а также менять фамилию без предъявления документов.

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будут использовать данные из Единой биометрической системы (ЕБС). По этой причине услуги ЗАГСа, которые разрешат получать без документов, будут доступны только тем, чья биометрия есть в системе.