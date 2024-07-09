Территорию у памятника партизану Леониду Богданову благоустраивают в Гдовском районе

21:30, 09 июля 2024, ПАИ

К завершению подходят работы по благоустройству территории у памятника юному партизану Леониду Богданову в посёлке Ямм Гдовского района. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Благоустройство территории реализуется на средства, полученные за вторую победу ТОС «Центральный» в региональном конкурсе проектов.

Команда актива очистила территорию перед мемориалом от поросли и корней, спилила несколько старых деревьев. Плиткой выложена площадка у памятника, которая стала продолжением ранее благоустроенной территории.

Впереди установка скамеек, монтаж подсветки и озеленение территории.