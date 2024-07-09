Надежда Бабкина – о Псковской области: Здесь не только красивая природа, но и замечательный народ

22:06, 09 июля 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» с участием народной артистки Надежды Бабкиной прошёл на площади Клавдии Назаровой в Острове сегодня, 9 июля. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Народная артистка исполнила известные песни. В концертной программе приняли участие лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов, профессиональные хоровые и танцевальные коллективы, в частности Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль «Славяне», балет «Живая планета», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко» и другие.

Со сцены к гостям обратилась народная артистка Надежда Бабкина. «В Псковской области мы впервые, но, приехав сюда, были очень счастливы, ведь здесь не только красивая природа, но и замечательный народ!» – сказала она.

По окончании торжества поблагодарить артистов на сцену вышел глава Островского района Дмитрий Быстров, который выразил благодарность творческим коллективам и Надежде Бабкиной за оказанное внимание, а также вручил народной артистке цветы и подарки.

«Надежда Георгиевна, вы превзошли все наши ожидания! В преддверии Дня города и 80-летия освобождения от фашистов, которые пройдут на следующей неделе, вы сделали большой и прекрасный подарок Острову. Спасибо вам большое! Будьте счастливы, здоровы и приезжайте к нам ещё!» – обратился к народной артистке Дмитрий Быстров.

Отметим, праздничные концерты при участии народной артистки России Надежды Бабкиной проходили с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона. Череду выступлений открыл Псков. Также концерты прошли в Великих Луках, Палкино, Гдове, Пыталово, Порхове, Печорах, Опочке и Стругах Красных.