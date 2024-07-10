Российские учёные создали новый антибиотик из полярных бактерий

07:39, 10 июля 2024, ПАИ

Учёные из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Минздрава России разработали новый антимикробный препарат на основе бактерий, полученных из штаммов микроорганизмов, обнаруженных в Антарктиде, пишет газета «Известия».

Исследователи пояснили, что бактерии, которые выживают в экстремальных условиях, в процессе эволюции приобретают уникальные свойства, применимые для создания лекарственных средств, полезных для человека.

Во время 63-й российской антарктической экспедиции специалисты обнаружили на скалистом пике, который возвышается над ледниковым покровом, штаммы бацилл — грамположительных палочковидных бактерий. Эти бактерии вырабатывают антимикробные пептиды.

Антимикробные пептиды регулируют внутренние процессы в бактериях и клетках, а также защищают от других микроорганизмов, вирусов и микроскопических грибов. «Такие пептиды нарушают оболочку патогенов, что приводит к их гибели», – рассказал один из авторов разработки профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ и заведующий НИЛ инновационных методов микробиологического мониторинга Артемий Гончаров.

Профессор также отметил, что в процессе изучения свойств найденных бактерий были выбраны наиболее перспективные образцы. На их основе учёные разработали препарат, в котором живые микроорганизмы вырабатывают антимикробные пептиды.

Преимущество таких препаратов заключается в том, что они способны воздействовать на патогены, устойчивые к традиционным антибиотикам.