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У кого в Псковской области сильнее всего вырос доход с начала года, рассказали эксперты

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий псковского рынка труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Псковской области была на уровне 44 тысяч рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на пять тысяч рублей (до 49 тысяч).

В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из сельскохозяйственного сектора – в этой сфере доход вырос на 21 тысячу рублей. Действительно, зарплаты в вакансиях для агронома в Псковской области с начала года взлетели до 172 тысяч рублей.

Также видна хорошая зарплатная динамика в сфере рабочих профессий, здесь доход вырос в вакансиях на десять тысяч (до 71 тыс.). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Псковской области монтажник может заработать на 72 тысячи рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 137 тысяч). Также стали больше предлагать зарплату упаковщикам-комплектовщикам (+61 тысяча, до 106 тысяч), малярам (+14 тысяч, до 111 тысяч рублей).

Выросли с начала года зарплаты и в медицинской сфере (+18 тысяч, до 64 тысяч), заметнее всего у врачей (+20 тысяч, до 90 тысяч) и медсестер/медбратьев (+10 тысяч до 40 тысяч рублей). Кроме того, растет зарплата и в строительном секторе (+17 тысяч, до 72 тысяч), особенно у инженеров ПТР (пусконаладочные работы) (+84 тысяч, до 130 тысяч рублей).

Увеличилась зарплата и в области производства (+12 тысяч, до 70 тысяч), сильнее всего у инженеров-электроников (+40 тысяч, до 100 тысяч) и инженеров-энергетиков (+15 тысяч, до 80 тысяч рублей).

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