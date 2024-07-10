Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге
К концу года Москва и Минск планируют представить инструменты, которые позволят уменьшить стоимость услуг связи и передачи данных в роуминге. Об этом рассказал в интервью «Известиям» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Государственные органы России и Белоруссии провели большую работу с операторами связи, чтобы найти оптимальные решения для более комфортной передачи данных и совершения звонков для граждан обеих стран, отметил Дмитрий Мезенцев.
«Сегодня, по итогам работы группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, определен оптимальный набор инструментов, который будет предоставляться в бесплатном или недорогом формате», – сказал он.
Результаты совместной работы будут представлены к концу года, в преддверии 25-летия подписания Союзного договора.
Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга с 2017 года. С 2021-го операторы двух стран сотрудничают на условиях сниженных ставок при роуминге, а с 2022-го плата за определённое количество входящих вызовов была отменена.
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