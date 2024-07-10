Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

08:59, 10 июля 2024, ПАИ

К концу года Москва и Минск планируют представить инструменты, которые позволят уменьшить стоимость услуг связи и передачи данных в роуминге. Об этом рассказал в интервью «Известиям» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Государственные органы России и Белоруссии провели большую работу с операторами связи, чтобы найти оптимальные решения для более комфортной передачи данных и совершения звонков для граждан обеих стран, отметил Дмитрий Мезенцев.

«Сегодня, по итогам работы группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, определен оптимальный набор инструментов, который будет предоставляться в бесплатном или недорогом формате», – сказал он.

Результаты совместной работы будут представлены к концу года, в преддверии 25-летия подписания Союзного договора.

Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга с 2017 года. С 2021-го операторы двух стран сотрудничают на условиях сниженных ставок при роуминге, а с 2022-го плата за определённое количество входящих вызовов была отменена.