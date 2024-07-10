Участников месячника по благоустройству наградили в Великих Луках

10:20, 10 июля 2024, ПАИ

Принявших участие в весеннем месячнике по благоустройству сотрудников предприятий и организаций Великих Лук наградили, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Весной в мероприятиях по благоустройству и уборке города приняли участие 22 426 человек. Объём собранного мусора составил порядка 2 694 кубических метров.

Были награждены руководители предприятий «Водоканал», «Тепловые сети», «Спецавтохозяйство», ДСУ, «Зеленхоз», «Бизнес-инкубатор», а также руководители комитетов, профильных ведомств, городских промышленных предприятий и организаций.

Благодаря ответственным гражданам Великие Луки преображаются, отметил глава городской администрации Андрей Беляев. Он поблагодарил участников месячника за трудолюбие и любовь к общему делу.

Отметим, что в ходе месячников по благоустройству активисты убирают территории и вывозят мусор.