Более 20 тонн молдавских яблок не пропустили через границу в Псковской области
20,2 тонны свежих яблок, выращенных в Молдове, не пропустили на российско-латвийской границе в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудник ведомства обнаружил отсутствие в фитосанитарном сертификате наименование и адрес производителя фруктов.
Ввоз яблок на территорию России запрещён.
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