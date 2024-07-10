Псковичка пыталась украсть продукты из магазина
Росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
9 июля из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила продукты питания.
По факту кражи проводится проверка.
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