Псковичка пыталась украсть продукты из магазина

11:07, 10 июля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

9 июля из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.