Сколько камер в Псковской области, где они находятся и у кого есть доступ к записям, расскажет эксперт на «Серебряном дожде»

11:33, 10 июля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 июля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров.

Кому принадлежат комплексы фотовидеофиксации, кто выбирает места их установки, кто обрабатывает информацию с них? Где и как долго хранятся записи и у кого есть к ним доступ? Могут ли установить камеру по просьбам жителей? Сколько сейчас на территории региона комплексов фотовидеофиксации и сколько их должно быть в идеале? Какие суммы штрафов собираются с помощью этих комплексов? Штрафуют ли владельцев автомобилей с иностранными номерами?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».