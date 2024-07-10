Псковским депутатам рассказали, как вести соцсети

11:40, 10 июля 2024, ПАИ

Депутатам Псковской городской Думы и их помощникам рассказали, как взаимодействовать с псковскими СМИ и вести страницы в соцсетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Обучение провели сотрудники аппарата Думы и специалисты ЦУР Псковской области. «Депутатская учеба продолжается, система обучения работает четко и без сбоев весь год, до парламентских каникул», - отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на прошедшем мероприятии.