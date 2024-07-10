Псковским депутатам рассказали, как вести соцсети
Депутатам Псковской городской Думы и их помощникам рассказали, как взаимодействовать с псковскими СМИ и вести страницы в соцсетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
Обучение провели сотрудники аппарата Думы и специалисты ЦУР Псковской области. «Депутатская учеба продолжается, система обучения работает четко и без сбоев весь год, до парламентских каникул», - отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на прошедшем мероприятии.
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