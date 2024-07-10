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Кому принадлежат комплексы фотовидеофиксации в Псковской области, рассказал эксперт

Кому принадлежат комплексы фотовидеофиксации, которые фиксируют нарушения ПДД и ДТП, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юрий Фёдоров. Фото: ПАИ

«У нас в области есть предприятие «Псковавтодор». Правительство Псковской области уполномочило данную организацию заниматься развитием систем фотовидеофиксации. И если говорить о том, кому принадлежат комплексы фотовидеофиксации, то это относится к «Псковавтодору», – пояснил Юрий Фёдоров.

Камеры, которые установлены на федеральных автодорогах, в свою очередь, принадлежат «Росавтодору», пояснил гость студии. Также есть комплексы, которые работают в рамках контрактов, заключённых между «Псковавтодором» и ещё тремя компаниями – «Ростелеком», «Мегафон» и «Формоза сервис».

«У нас же есть соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве», подписанное министром внутренних дел и губернатором Псковской области. Все материалы, которые фиксируют комплексы, поступают в специальное программное обеспечение – СПО «Паутина». Оно принадлежит МВД России», – объяснил Юрий Фёдоров.

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