70% россиян не носят с собой наличные
70 % россиян не носят с собой наличные, пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое Anderida Financial Group.
Опрошенные, которые продолжают пользоваться наличкой, берут с собой одну – три тысячи рублей. 26 % предпочитают иметь в кошельке от 500 рублей до одной тысячи рублей. 16 % рецензентов носят с собой до 500 рублей. Остальные берут от трёх до десяти тысяч рублей.
Наличные россияне обычно используют для оплаты конкретных товаров и услуг. Например, для оплаты подержанных товаров или проезда в маршрутке.
В большинстве случаев россияне берут с собой наличные просто на всякий случай, отметили в издании.
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