70% россиян не носят с собой наличные

12:38, 10 июля 2024, ПАИ

70 % россиян не носят с собой наличные, пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое Anderida Financial Group.

Опрошенные, которые продолжают пользоваться наличкой, берут с собой одну – три тысячи рублей. 26 % предпочитают иметь в кошельке от 500 рублей до одной тысячи рублей. 16 % рецензентов носят с собой до 500 рублей. Остальные берут от трёх до десяти тысяч рублей.

Наличные россияне обычно используют для оплаты конкретных товаров и услуг. Например, для оплаты подержанных товаров или проезда в маршрутке.

В большинстве случаев россияне берут с собой наличные просто на всякий случай, отметили в издании.