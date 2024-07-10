Самое опасное расстройство сна назвали россиянам

13:31, 10 июля 2024, ПАИ

Бессознательный приём пищи ночью является разрушительным расстройством сна, пишет «Московский комсомолец».

62-летняя американка Джилл рассказала, что встаёт ночью, чтобы съесть хлопья или печенье. При переедании во сне часть мозга отдыхает, а другая – нет. Парасомния (употребление еды во сне) является расстройством пищевого поведения. Люди, страдающие от этого недуга, набирают вес, а утром просыпаются в плохом настроении.

Парасомния с трудом поддаётся лечению и страдают ей чаще всего женщины, отметили в издании.