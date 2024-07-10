Кто может получить доступ к материалам с комплексов фотовидеофиксации, рассказали псковичам

14:13, 10 июля 2024, ПАИ

Кто может получить доступ к постановлениям и материалам, которые фиксируют комплексы фотовидеофиксации, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Любому гражданину постановления и материалы мы, конечно, не выдаём, потому что это персональные данные, которые защищаются действующим законодательством. Но если гражданин придёт по своему нарушению из-за определённых обстоятельств, например, если он был где-то на отдыхе или в санатории и не смог получить постановление, то мы, конечно, пойдём навстречу. Ведь постановление лежит в почтовом отделении только неделю, а затем его отправляют обратно к нам», – пояснил Юрий Фёдоров.

Если водитель всё-таки хочет получить постановление в бумажном виде, он может обратиться в центр с паспортом и заявлением, отметил гость студии.

Кроме того, доступ к материалам могут получить органы следствия и органы дознания, добавил он. «Комплексы фотовидеофиксации являются большим подспорьем для УМВД России по Псковской области», – заключил Юрий Фёдоров.