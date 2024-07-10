Какие болезни не нужно лечить, рассказал врач

12:45, 10 июля 2024, ПАИ

Какие болезни не требуют лечения, рассказал врач Александр Мясников, пишет «Московский комсомолец».

Большинство респираторно-вирусных заболеваний, в том числе насморк, не нужно лечить, так как, по словам врача, в медицине пока нет лекарств, уничтожающих вирусы, которые вызывают данные заболевания. «Это касается почти всех вирусных заболеваний, во всяком случае ОРВИ. Мы не можем гарантировано воздействовать на сам вирус, лечим только осложнения и облегчаем симптоматику», – отметил Александр Мясников.

К другим болезням, не требующим лечения, специалист отнёс неосложненные грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгию, синдром раздраженного кишечника и позиционное головокружение.

При этом при первых признаках заболевания Александр Мясников порекомендовал обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений от самолечения.