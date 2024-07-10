Дорогу от Куньи до деревни Клин ремонтируют

14:22, 10 июля 2024, ПАИ

Начались работы по ремонту дороги от Куньи до деревни Клин, пишет газета «Пламя».

Уже идут работы по восстановлению кюветов. Кроме того, в рамках ремонта должны быть выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, автомобильной стоянки и вырубке кустарника.

Протяжённость участка – около двух километров. Его должны отремонтировать до 1 октября 2024 года.

Напомним, ремонт дороги проводится в рамках подготовки к мероприятиям, посвящённым 100-летию со дня смерти патриарха Тихона.