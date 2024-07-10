Подписчики телеграм-канала ПАИ рассказали, какое мороженое любят больше всего

13:14, 10 июля 2024, ПАИ

Подписчики телеграм-канала Псковского агентства информации поделились, какое мороженое любят больше всего.

В опросе приняли участие 332 читателя. Среди проголосовавших лидирует пломбир. Ему отдают предпочтение 34% подписчиков. На втором месте — шоколадное мороженое (29%), на третьем — крем-брюле (15%).

Замыкает рейтинг ванильное мороженое. За него проголосовали всего 3%.

Псковичи в своей любви к пломбиру не отличаются от жителей других регионов. Этот вид мороженого предпочитают любому другому 44,8% россиян. А вот на втором месте по России — ванильное мороженое с 17,1%, на третьем — шоколадное с 15,8%, на четвёртом — крем-брюле с 15,4%.

Ещё 1,4% приходится на покупку фруктового мороженого, 1,2% — на клубничное, по 1% — на ягодное и ореховое, 2,3% — на остальные вкусы.