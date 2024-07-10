О мерах государственной поддержки и изменениях в правилах установления пособий рассказали многодетным родителям в Пскове

13:17, 10 июля 2024, ПАИ

Встреча специалистов отделения Социального фонда России по Псковской области и представителей регионального комитета по социальной защите с многодетными родителями прошла в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

За чаепитием собравшиеся обсудили меры государственной поддержки, которыми сегодня могут воспользоваться псковские семьи, а также поговорили о некоторых изменениях в правилах установления пособий.

Поддержка семьи – одно из приоритетных направлений государственной политики России, отметила управляющая региональным отделением СФР Наталья Мельникова. Она обратила внимание гостей на тот факт, что для многодетных семей есть некоторые особенности при назначении единого пособия.

«Сегодня отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает единое пособие 1 985 многодетным семьям на 10 521 ребёнка. При определении права на единое пособие для многодетных семей установлены особые правила комплексной оценки нуждаемости. Например, правило «нулевого дохода». Так, у одного из родителей в многодетной семье может быть «нулевой доход» на протяжении всех 12 месяцев расчётного периода. У второго родителя при этом должен быть заработок или уважительные причины его отсутствия. Статус многодетного родителя учитывается как в расчётном периоде, так и на день обращения», – пояснила она.

По словам Натальи Мельниковой, есть также особенности в оценке имущества. «Многодетная семья на момент обращения за единым пособием может иметь одновременно две машины, два мотоцикла и два гаража. Семья с четырьмя и более детьми может иметь мощный новый (до пяти лет) автомобиль», – уточнила она.

Также при оценке имущественной обеспеченности не учитываются жильё, транспорт и земельные участки, предоставленные в качестве мер социальной поддержки многодетных.

С 1 декабря 2023 года при оценке нуждаемости учитывается минимальное значение дохода для самозанятых. По новым правилам самозанятым родителям одобрят выплату только если их доход за 12 месяцев расчётного периода был больше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. То есть за 12 месяцев расчётного периода самозанятый должен заработать как минимум 38 484 рубля. При определении права на единое пособие доходы самозанятых учитываются в зависимости от количества месяцев в расчётном периоде, в течение которых гражданин состоял на учёте в качестве самозанятого, а не от периода получения доходов в расчётном периоде. Такой порядок учёта доходов действует только для тех родителей, у которых самозанятость – это единственный источник дохода.

Также из расчёта среднедушевого дохода семьи исключены выплаты, которые родители получили за звание «Мать-героиня», при награждении орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава».

Кроме того, с декабря 2023 года из расчёта среднедушевого дохода семьи убрали проценты по банковским номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством.

С 1 июня 2024 года не учитываются трудовые доходы детей до 18 лет, если они в расчётном периоде не меньше полугода учились очно в школе, ссузе или вузе. То есть ребёнок может работать на каникулах или в своё свободное время, и такой доход учитываться не будет. В то же время заработок самозанятых подростков учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи.

С июня 2024 года изменился порядок учёта алиментов при назначении единого пособия, уточнила Наталья Мельникова.

Теперь если при разводе родителей алименты установил суд, то они будут учитываться в объёме фактически поступивших средств. Когда между родителями есть соглашение о выплате алиментов (устное или нотариально заверенное), в расчёт среднедушевого дохода примут сумму, которая указана в заявлении или соглашении. Но она должна быть не меньше минимальных гарантий, которые прописаны в Семейном кодексе РФ:

1/4 минимального размера оплаты труда на одного ребёнка в месяц (то есть, 4 810,5 рубля);

1/3 МРОТ на двоих детей (6 414 рублей);

1/2 МРОТ на трёх и более детей (9 621 рубль).

«Встреча прошла в дружеской атмосфере. Участники встречи рассказали о своих семьях, семейных традициях, поделились успехами своих детей. Получили ответы на все интересующие их вопросы», – заключили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Отметим, что подробную консультацию псковичи могут получить по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области 8-800-200-00-98, через аккаунты отделения в социальных сетях (vk.com/sfr.pskovskayaoblast, ok.ru/sfr.pskovskayaoblast, t.me/SFRPskov), а также в клиентских службах отделения во всех районах области (график работы и адреса размещены на сайте СФР).