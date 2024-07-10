Автомобиль сбил велосипедиста в Пскове

13:27, 10 июля 2024, ПАИ

Автомобиль Mitsubishi сбил электровелосипедиста на регулируемом пешеходном переходе у дома № 1 на улице Вокзальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП отказались от госпитализации.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.