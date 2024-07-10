Автомобиль сбил велосипедиста в Пскове
Автомобиль Mitsubishi сбил электровелосипедиста на регулируемом пешеходном переходе у дома № 1 на улице Вокзальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Участники ДТП отказались от госпитализации.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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