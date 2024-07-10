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Общество

Назван антирекорд по числу полученных водителем штрафов в Псковской области

Самое большое количество постановлений, выписанных одному водителю и зафиксированных в Псковской области с помощью комплексов фотовидеофиксации, назвал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юрий Фёдоров. Фото: ПАИ

Рекордсменом по числу постановлений стал житель одного из районов Псковской области, который совершил 140 нарушений. Водитель недавно купил новый автомобиль и не стал переоформлять его на себя, пояснил гость студии. «Но я уверен, что сегодня сотрудники центра в район направят всю необходимую информацию, и водитель эти 140 постановлений на руки получит», – сказал он.

Недавно в Печорском муниципальном округе также задержали водителя, у которого было 125 штрафов, уточнил гость эфира.

Кроме того, центр выдаёт штрафы и гражданам, которые ездят на автомобилях с иностранными номерами. За полгода всего было вынесено порядка 2,5 тысячи подобных постановлений.

«Буквально недавно у нас была история, когда гражданин, который ездит на автомобиле BMW с эстонскими номерами, получил 106 постановлений», – рассказал Юрий Фёдоров. Если иностранный гражданин не будет оплачивать постановления, то у него могут возникнуть проблемы с въездом на территорию России, объяснил гость студии.

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