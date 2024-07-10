Профильные вопросы июльской сессии рассмотрел социальный комитет регионального парламента

13:57, 10 июля 2024, ПАИ

Заседание комитета по труду и социальной политике под председательством Игоря Дитриха прошло в Псковском областном Собрании депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Депутаты рассмотрели два ежегодных законопроекта - «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2023 год» и «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2023 год». Оба документа прошли финансовую и юридическую экспертизу – свои заключения на заседании представили Счётная палата области и правовое управление Собрания. У членов комитета не возникло замечаний, на июльской сессии законопроекты предложено принять в двух чтениях.

Депутаты поддержали предложение коллег из исполнительной власти о создании в регионе государственного казённого учреждения «Центр социальных выплат». Новая структура, как отметила в докладе председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, позволит оптимизировать администрирование предоставления мер социальной поддержки, сократить количество документов и сроки зачисления средств на счета граждан. У депутатов возник вопрос, не усложнит ли централизация процесса порядок обращения к специалистам для получателей социальных выплат, проживающих в районах. Руководитель правительственного комитета заверила, что на местах будут принимать заявления от граждан.

Инициативу о реорганизации «Центра детского отдыха и оздоровления» в бюджетное учреждение членам комитета представил первый заместитель председателя областного комитета по образованию Гор Брутян. По словам докладчика, изменение статуса государственного предприятия не повлияет на штатную численность сотрудников, но позволит привлечь дополнительное финансирование в данную сферу за счёт федеральных и областных средств, а также внебюджетных источников.

Председатель комитета Игорь Дитрих уточнил сроки завершения запланированных юридических процедур. Представитель исполнительного органа заверил, что реорганизация завершится к концу текущего года. Чтобы быть уверенными в полной готовности региона к следующему детскому оздоровительному сезону, депутаты договорились в начале 2025 года заслушать в Собрании информацию по данному вопросу. Окончательное решение о даче согласия на создание государственного бюджетного учреждения «Центр детского отдыха и оздоровления» депутатский корпус примет на июльской сессии регионального парламента.

В завершение заседания Игорь Дитрих представил коллегам обращение Алтайского краевого Законодательного Собрания в федеральное правительство, касающееся специальных социальных выплат медицинским работникам. В настоящий момент размер выплат для младшего медперсонала устанавливается без учёта численности населения, обслуживаемого медицинской организацией. Кроме того, выплаты не получают водители скорой помощи, включённые в состав выездных бригад, а также медики, работающие по договору совместительства. Региональные законодатели обращают внимание правительства на эти аспекты и просят внести изменения в нормативные документы. Комитет по труду и социальной политике принял решение о поддержке данного обращения.